لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة «للشمس»/ فيديو

طرحت النجمة التونسية لطيفة، اليوم الجمعة، أحدث أغنياتها الجديدة والتى تحمل اسم “للشمس”، عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب” والتى صَورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألخان وتوزيع أمين القلسى، وتهدف لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت لطيفة إنها سجلت الأغنية فى 3 دول مختلفة، حيث قامت بتسجيل الموسيقى فى تونس، والصوت فى مصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينج تم فى لندن.

وأضافت، أن الأغنية كلها تفاؤل وأمل للناس، وأن للشمس بعد الغيبة طلوع، وهدفها ورسالتها أن يكون دايما عندنا أمل فى الله سبحانه وتعالى ان الحياة هتكون أفضل وترجع زى ما كانت وأحلى بعد الأيام الصعبة التى نعيشها.

وتابعت، قمنا بعمل الاجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسجيل فى الاستوديو رغم أن عددنا قليل جدا وحافظنا على التباعد الاجتماعى وعقمنا كل الاجهزة بالاستوديو حتى المايك.

وكانت المطربة لطيفة قد طرحت أغنية “حب بيغير ملامح”، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.