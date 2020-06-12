جمعة ممتعة.. اجواء صيفية عادية نهارا ولطيفة ليلا

تبقى الأجواء نهار اليوم الجمعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار على فترات بمناطق البادية، وتكون الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة بباقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة تدريجياً في جنوب المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الاجواء يوم الاحد المقبل معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة بباقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار خاصة بمناطق البادية.

ويطرأ يوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة بباقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29-20، وفي المرتفعات الشمالية 25- 20، وفي المناطق الجنوبية بين 30 – 20 وفي مدينة العقبة من 39 – 26 درجة مئوية.