تجمع جماهيري في دمشق تأييدا للاسد والجيش السوري، وتنديدا بـ”قانون قيصر” والحصار الغربي، وتأكيدا على الصمود

دمشق – سبوتنك

تجمع الالاف من السوريين في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، امس الخميس، تنديدا بما يسمي (قانون قيصر) و رفضا للإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سوريا.

وقد رفع المشاركون في التجمع شعارات مناهضة للهيمنة الأمريكية، وعبروا عن الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والحرب الاقتصادية على بلادهم، وتأييدهم للرئيس السوري بشار الأسد والجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والضغوط الاقتصادية.

وأكدوا بأن الشعب السوري الذى صمد لأكثر من 9 سنوات في مواجهة الحرب الإرهابية لن ترهبه الضغوط ولن تستطيع الحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون وتستهدف السوريين في لقمة عيشهم، أن تبدل من مواقفهم.

وتناول المشاركون تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا وتفاخره بتشديد الضغط على الشعب السوري من خلال العمل على إضعاف قيمة الليرة السورية، مؤكدين أن هذا الأمر يفضح النفاق الغربي وتشدقه الطويل بالخوف على مصالح المواطنين السوريين.

كما شدد المشاركون على أن سوريا ستنتصر على العدوان الإرهابي والاقتصادي بدماء الشهداء وصمود شعبها ورئيسها.