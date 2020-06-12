"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء حالة واحدة، مقابل تسجيل 25 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 915
أهم العناوين
جرينتش+2 10:06
ارتفاع مبيعات فيلم «ذهب مع الريح» بعد منعه لاسباب العنصرية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني