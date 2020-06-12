إغلاق 78 منشأة تجارية مخالفة في الزرقاء خلال شهرين

أغلقت كوادر فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء 78 منشأة تجارية، وحررت 266 مخالفة أخرى بحق التجار المخالفين لقانون الوزارة وأوامر الدفاع خلال الفترة ما بين 18 آذار وحتى 4 حزيران الحالي .

وقال مدير صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، عماد البزورن لوكالة (بترا)، إن 162 مخالفة كانت بسبب زيادة الأسعار و88 مخالفة بسبب عدم إعلان أسعار، و11 لمخالفة التعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع، وأربع مخالفات بسبب عدم توفير مادة الخبز ومخالفة واحدة بسبب إعاقة عمل الموظفين، مشيرا الى أن إغلاق المنشآت التجارية كان يتم بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظة. وأكد، ان المديرية قامت بالتواصل مع تجار الجملة والمستوردين في المحافظة للتأكد من توفر المواد التموينية بكميات كافية ومتابعة مؤشرات أسعارها ومتابعه جميع سلاسل التوريد والتأكد من عدم الاحتكار، ومتابعة كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الخضار المركزي ومدى توفيرها ومتابعة أسعار البيع.

واشار الى انه قد تمت متابعة جميع حلقات الإنتاج لمادة الخبز من تزويد المطاحن بكميات كافية من القمح وعمل تصاريح لناقلي الطحين وتزويد جميع المخابز العاملة في المحافظة بمادة الطحين الموحد لإنتاج الخبز العربي والتأكد من توفير مستلزمات إنتاج الخبز لمدة لا تقل عن أسبوع، إضافة إلى تزويد المراكز المعتمدة بمادة الطحين البلدي لبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية.

وبحسب البزور ، فانه تم التأكد من توفير المحروقات لدى محطات المحروقات ومادة الغاز السائل بكميات كافية بالتنسيق مع شركة مصفاة البترول، وإدامة عمل مركز أعلاف منطقة خو لتخزين كميات كافية من ” الشعير والنخالة ” وبيعها لأصحاب الحيازات من مربي الثروة الحيوانية.

وأوضح أنه تم إصدار تصاريح تنقل للموظفين والناقلين وعمال التحميل والتنزيل والبيع لأصحاب الحيازات ، من خلال الناقلين المعتمدين فقط ، تجنباً لازدحام المراجعين واتخاذ إجراءات السلامة العامة، حيث بلغ معدل البيع اليومي نحو 200 طن شعير و50 طن نخالة.

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