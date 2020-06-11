وزارة الخارجية تتيح للاردنيين في قطر وعُمان والبحرين والكويت تجديد جوازات السفر الكترونيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن اطلاق خدمة تقديم طلبات تجديد وإصدار جوازات السفر الأردنية الدائمة Online في سفاراتنا في (الدوحة، مسقط، المنامة والكويت)، على أن يتم اطلاق هذه الخدمة في بعثاتنا في السعودية والإمارات خلال الأسبوع القادم.. وذلك حسب الآلية الموضحة تاليا:

١. الدخول الى الرابط التالي:

https://eservices.cspd.gov.jo/index-rtl.html

٢. اذا كان لديك حساب يمكنك الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقديم الطلب.

٣. اذا كنت مستخدم جديد يتعين عليك التسجيل (تسجيل حساب جديد) ومن ثم يتاح لك تقديم الطلب.

٤. يمكن لرب الاسرة التقديم لكافة افراد اسرته بعد التسجيل.

٥. عند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة “تم تقديم الطلب بنجاح”.

٦. يمكن الحصول على رقم الطلب وحالته، للمتابعة من خلال الحساب الذي تم انشاؤه.

٧. يتم استلام رساله نصية على الهاتف المحمول و/او البريد الالكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة.

٨. يقوم صاحب الطلب بعد ذلك بمراجعة السفارة لدفع الرسوم والغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد.

٩. للمزيد من الاستفسار يمكن التواصل مع السفارة المعنية.