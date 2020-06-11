بدء العام الجامعي القادم في 20 أيلول، والتدريس في 27 من ذات الشهر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن مجلس التعليم العالي قد حدد في جلسته الأخيرة التي عقدها باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد تاريخ بدء العام الجامعي القادم 2020 / 2021 في الجامعات الحكومية، والذي سيكون يوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 في حين أن تاريخ بدء التدريس في الفصل الأول سيكون يوم الأحد الموافق 27 / 9 / 2020.

وأضافت أن المجلس أقر أيضاً السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2020 / 2021، وذلك استناداً لأحكام المادة (6) البند (6) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وتعديلاته، والذي نص على أن “من مهام مجلس التعليم العالي وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها”.

وأوضحت أن السياسة العامة لقبول الطلبة التي أقرها مجلس التعليم العالي هذا العام لم تتضمن أي تعديلات جوهرية باستثناء التمييز بين الكليات والتخصصات المسموح التقدم لها لطلبة كل فرع من فروع الثانوية العامة المهنية (الصناعي، الفندقي والسياحي، الاقتصاد المنزلي، الزراعي)، وذلك وفقاً للخطط الدراسية للثانوية العامة التي اتبعها الطالب والمحددة من وزارة التربية والتعليم بحيث أن الكليات والتخصصات المسموح الالتحاق بها للطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية ما قبل العام الدراسي (2019 / 2020) تختلف عن الكليات والتخصصات المسموح الالتحاق بها للطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية للعام الدراسي (2019 / 2020) وما بعد، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة لهؤلاء الطلبة، والسماح لهم بالالتحاق في كليات وتخصصات تتوافق مع خططهم الدراسية في شهادة الثانوية العامة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً قبل اختيارهم لفرع الثانوية العامة الذي يرغبون بدراسته.