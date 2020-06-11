الأمن العام والأشغال يوضحان اسباب وتفاصيل الحادث على طريق الصحراوي

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن اللجنة المرورية الفنية من إدارة السير والمشكلة من عدد من الخبراء المروريين أنهت التحقيقات في الحادث المروري الذي وقع بمنطقة ضبعة اليوم الخميس.

واضاف الناطق الإعلامي أن اللجنة عللت سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة لسائق الشاحنة “التريلا”، وسيتم إحالة كافة التحقيقات للقضاء.

ومن جانبها أوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الحادث الذي وقع اليوم الخميس على الطريق الصحراوي في منطقة ضبعة، وقع ضمن تحويلة مفصولة بحواجز إسمنتية محددة بالسرعة 60 كم في الساعة.

وحسب بيان صحفي، أضافت الوزارة أن التحويلة مجهزة بكل عناصر السلامة العامة وبإشارات تحذيرية قبلها وداخلها وبعدها.

وعرض البيان لتفاصيل الحوادث التي حصلت في المنطقة؛ منها حادث بسيط عند نهاية تحويلة BR2 من عمان باتجاه الجنوب لتدهور شاحنة نتج عنه إصابتان وتسبب بأزمة سير داخل التحويلة، والثاني وقع قبل الحادث الأول بنحو 500 متر، حيث كان السير بطيئا نتيجة الحادث الأول، إلا أن شاحنة تسير بسرعة عالية تفاجأت برتل من السيارات أمامها؛ فتدهورت على الحواجز الخرسانية واصطدمت ببعض السيارات، وكان هناك تتابع لمركبات وباص خلفها لم يتمكن سائقوها من تفادي الشاحنة نتيجة السرعة الزائدة.

وذكرت الوزارة أن التقارير المتخصصة وشهادات شهود العيان تثبت بأنّ السرعة الزائدة لسائق الشاحنة والتجاوز الخاطئ والتتابع القريب كانت أسباب الحادث الأليم.

يشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي شارف على نهايته، واصبح 90 بالمئة من مساره جاهزا ومفتوحا أمام حركة السير، ما يتطلب المزيد من الحذر خصوصا فيما يتعلق بالسرعة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات المقررة والإشارات التنبيهية والتحذيرية حفاظا على سلامتهم.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قد ذكر انه وقع حادث تصادم بين ثماني مركبات على الطريق الصحراوي / منطقة ضبعة نتج عن الحادث اربعة وفيات وعشرون اصابة،واحدة منها بليغة .

واضاف الناطق الاعلامي ان فرق الاسعاف والانقاذ من دفاع مدني مادبا أجلت المتوفين وقامت باسعاف المصابين الى اقرب مستشفى فيما باشرت لجنة فنية من ادارة السير التحقيق المروري بالحادث لتحديد اسبابه