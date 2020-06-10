وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 863
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وزارة العمل تنفي زيادة رسوم تصاريح العمالة الزراعية

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