التلفزيون الإسرائيلي يزعم ان حكومة نتنياهو سوف تستثني منطقة الغور من خطة الضم خشية تدهور العلاقات مع الاردن
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مبروك.. سلطات البحرين تفرج “جزئيا” عن المناضل نبيل رجب بعد اعتقال دام اربع سنوات

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