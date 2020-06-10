صندوق المعونة: مدة الدعم النقدي لعمال المياومة 3 أشهر

عمان 10 حزيران (بترا) – أكد صندوق المعونة الوطنية ان الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم “تكافل 2” سيحصلون على الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاربعاء، إن الحكومة أقرت الدعم النقدي لبرنامج “تكافل 2” لمدة ثلاثة أشهر، حيث تم تسليم الأسر المستفيدة من البرنامج الدعم النقدي عن المرحلة الأولى، وسيتم تحويل الدفعة الثانية يوم الأحد المقبل، على أن يتم تحويل الدفعة الثالثة مطلع شهر تموز المقبل.

وبين ان التكلفة المالية للمرحلة الثانية من برنامج “تكافل 2” تبلغ 29 مليون دينار، حيث خصصت الحكومة مبلغ 10 ملايين، وصندوق همة وطن 19 مليونا، موضحا ان الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر حصلت على مبلغ 136 دينارا، والأسرة المكونة من شخصين حصلت على 70 دينارا، والأسرة المكونة من فرد واحد ومعها دفتر عائلة حصلت على 50 دينارا.

واشار إلى ان اي أسرة لم تتقدم بطلب سابق للاستفادة من دعم عمال المياومة تستطيع تقديم الطلب على الموقع الالكتروني تكافل على الرابط https://reg.takmeely.jo، بالإضافة لتقديم طلبات التظلم للأسر التي لم يسبق لها تقديم طلب التظلم في الفترة الماضية على الرابط الالكتروني https://reg.takmeely.jo/Complaints.

واوضح ان الحكومة قررت في وقت سابق رفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم “تكافل 2″، إلى ربع مليون أسرة، مشيرا إلى ان عدد الاسر المستفيدة من البرنامج لغاية الآن، نحو 230 ألف أسرة، حيث سيتم الإعلان عن الــ 20 ألف أسرة المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وحولت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق “همة وطن” مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، اضافة إلى تبرع اللجنة المكلفة لإدارة حساب الخير بمبلغ 766 ألف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الذي أطلقته الحكومة يوم 16 نيسان الماضي، لدعم عمال المياومة “العاملين بأجر يومي” والمتضررين من حظر التجول الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا.

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