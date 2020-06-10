التلفزيون الإسرائيلي يزعم ان حكومة نتنياهو سوف تستثني منطقة الغور من خطة الضم خشية تدهور العلاقات مع الاردن
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جرينتش+2 02:48
تجربة إكلينيكية بمشاركة كليفلاند كلينك تُسفر عن اختبار للدم يُبيّن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

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