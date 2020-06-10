التلفزيون الإسرائيلي يزعم ان حكومة نتنياهو سوف تستثني منطقة الغور من خطة الضم خشية تدهور العلاقات مع الاردن

قالت القناة 11 للتلفزيون الإسرائيلي، في تقرير لها مساء أمس الثلاثاء، ان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس يرى ان تطبيق خطة الضم بالكامل سيؤدي الى ضرر بالعلاقات الإسرائيلية مع الأردن.

من ناحية أخرى، قالت مصادر سياسية إسرائيلية للقناة التلفزيونية إن الحكومة، وعلى ضوء موقف غانتس، قد تكتفي بتطبيق السيادة الاسرائيلية في التجمعات الاستيطانية الكبيرة مثل “غوش عتصيون” و”معاليه ادوميم”، دون غور الأردن.

يشار الى ان ديوان نتنياهو رئيس الوزراء، وديوان غانتس رئيس الحكومة البديل، قد رفضا التعقيب على هذا النبأ.

هذا وكانت صحيفة “رأي اليوم” لمحررها عبد الباري عطوان والصادرة في لندن، قد نقلت عن أوساط ديبلوماسية غربية قولها: “إن وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، سيجري قريبا زيارة للأردن لطمأنة عمان من خطة الضم” (الاردن نفت امس هذا الخبر)

وعلى الجانب القضائي، ألغت محكمة العدل العليا القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنقاط الاستيطانية العشوائية.

وأعرب مصدر مقرب من رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية “من شأنه حل غالبية المشاكل المتعلقة بهذه الجزئية”.

كما أعرب حزب الليكود عن اسفه لقرار المحكمة فيما أبدى حزب “أزرق أبيض” ارتياحه من صدوره.