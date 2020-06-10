احفاد عمر المختار في ليبيا يكذّبون ويستغربون ادعاء اردوغان بتقديم الدعم لهم، ويتعهدون بمقاتلة الغزو التركي

رد مجلس حكماء بئر الأشهب، مكان ولادة المجاهد عمر المختار، على ادعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون الإرهابيين وأن تركيا ستواصل دعم نضالهم.

وقالت قبيلة المنفة، إنها تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد رئيس تركيا وقائد الغزو التركي رجب طيب أردوغان، مستنكرة، ما صرح به يوم الثلاثاء عن “مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الإرهابيين الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب”.

وبحسب بيان صادر عن القبيلة مذيل بتوقيع مجلس حكماء بئر الأشهب، فإن أبناء القبيلة استنكروا وبأشد العبارات هذه التصريحات خاصة وأن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي، المجاهد العربي المسلم المعتدل الأصيل الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل محلل الدعارة والانحلال والفجور.

وتابعت القبيلة في بيانها: “نبدي استغرابنا من جرأته على الإدلاء بهذه التصريحات، خاصة وأن أردوغان هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا لأنه لم يجد أحدا من أحفاد المختار الذي يذكره اليوم مستعد للقتال لأجله ولأجل مشروعه الظلامي بالمنطقة”.

واختتمت القبيلة بيانها قائلة: “نؤكد أننا نسخر كافة إمكاناتنا من رجال وعتاد لطرد الغزاة الأتراك من ليبيا كما فعل أجدادنا من قبل فنحن على دربهم سائرون ولن يجد الغزاة منا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة، كما أننا نؤكد دعمنا للمبادرة المصرية المعلن عنها مؤخرا ونطالب الشقيقة مصر بالمضي قدما والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا الغزو العثماني متكامل الأركان”.

وكان أردوغان قد زعم إن أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وأن تركيا ستواصل دعم نضالهم.

جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الرئاسية امس الثلاثاء، وأضاف: “سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين وليس الانقلابيين والإمبرياليين”.

وتابع: “سنواصل إحباط عشاق الانقلابات والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضا”.