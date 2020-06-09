اردوغان يُحرّض ترامب على حزب العمال الكردستاني ويتهمه بالوقوف مع منظمة انتيفا وراء الاضطرابات الامريكية الحالية!!!
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جرينتش+2 03:13
وزارة التنمية تطلب التحقيق في معلومات مزورة جرى نشرها عبر “فيسبوك”

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