اشتية: قدمنا الى اللجنة الرباعية “اقتراحا مضادا” لخطة ترامب

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الفلسطينيين “اقتراحا مضادا” للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة اعلاميًا باسم “صفقة القرن” والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.

وقال اشتيه، في لقاء مع وسائل إعلام أجنبية في مكتبه برام الله: “لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام”، وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح، المكون من أربع صفحات ونصف صفحة، ينص على إنشاء “دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح”.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين. لكنه أضاف أن التبادل سيكون “متساوياً” من حيث “حجم وقيمة” الأراضي.

وأوضح: “نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية، لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها”، مضيفًا: “الغضب موجود، عدم الرضا موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشاكل قادمة”.

وشهدت الأراضي الفلسطينية مؤخرا عدة مظاهرات ضد مشروع الضم، لكن لم تشهد مشاركة واسعة حتى الآن.

من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات لوكالة “فرانس برس” أنه سلم كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة “بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي”. وأضاف أن الرسالة طالبت أيضا “بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967″.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 2,7 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، لوح رئيس الوزراء الفلسطيني، بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل في حال إقدامها على تنفيذ نواياها بضم أجزاء من الضفة الغربية الى سيادتها، معتبرًا أن خطوة الضم تشكل”تدميراً لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس”.