اردوغان يُحرّض ترامب على حزب العمال الكردستاني ويتهمه بالوقوف مع منظمة انتيفا وراء الاضطرابات الامريكية الحالية!!!
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أمانة عمان تغلق 15 منشأة و20 غرفة أرجيلة خلال 3 أيام

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