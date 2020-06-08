وصول 276 راكبا من شيكاغو فجر اليوم ضمن رحلات المرحلة الثالثة لعودة الأردنيين من الخارج

وصل، فجر اليوم الاثنين، 276 راكبا على متن الطائرة القادمة من شيكاغو أولى رحلات جوية من المرحلة 3 من خطة إعادة الأردنيين من الخارج، أعلنت عنها الحكومة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، إن “276 راكبا وصلوا صباح الاثنين على متن الطائرة القادمة من شيكاغو وتم توزيعهم على فنادق الحجر الصحي في عمان.

وأضاف أن “5800 غرفة فندقية جاهزة لاستقبال الأردنيين القادمين من الخارج في فنادق عمان والبحر الميت”.

ووفقا لإدارة خلية الأزمة، فستصل غدا الثلاثاء 5 رحلات جوية؛ من إسطنبول في الساعة 23:50، القاهرة 13:45، أبوظبي في الساعة 22:10، الكويت في الساعة 20:20، والرياض في الساعة 12:20.

وتصل الأربعاء 4 رحلات جوية أيضا؛ من القاهرة في الساعة 14:15، أبوظبي في الساعة 17:20، البحرين في الساعة 22:05، مسقط في الساعة 16:05.

وتصل الخميس 6 رحلات جوية، من دبي في الساعة 23:10، الدوحة في الساعة 19:40، الرياض في الساعة 13:20، وأرمينيا في الساعة 15:35، والكويت في الساعة 01:20 فجرا، وتصل رحلة جوية فجر الجمعة من شيكاغو في الساعة 03:15.

كما تصل الأحد المقبل 14 حزيران/ يونيو رحلة جوية من الخرطوم في الساعة 21:20، وتصل الأربعاء 17 حزيران / يونيو، رحلة جوية من نيويورك في الساعة 06:00 صباحا، بحسب إدارة خلية الأزمة.