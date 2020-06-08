هكذا تعاونت الاستخبارات البريطانية مع “الدواعش” للتجسس على الجيشين السوري والروسي في سوريا

قال محمد حسين سعود “داعشي سابق”، إن الاستخبارات البريطانية، أجبرت متطرفين سوريين على العمل لصالحها، وكلفتهم بجمع معلومات حول المنشآت العسكرية الروسية في سوريا.

وأشار في حديث مع صحفيين روس، إلى أنه تم تجنيده بعد أن قرر العودة إلى تدمر.

وأضاف: “علم البريطانيون، بذلك من خلال وسطاء وقالوا: ستعمل كجاسوس. سنساعدك. إذهب إلى تدمر، سنعطيك المال والهواتف ونوفر لك كل ما تحتاجه. المهمة هي تصوير مواقع مهمة للمخابرات السورية وللجيشين الروسي والسوري هناك. كان علي أن أرسل هذه الصور عبر الإنترنت”.

واعترف المتشدد السابق، بأنه التقى بضباط المخابرات البريطانية في منطقة التنف على الحدود السورية مع الأردن، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية. وذكر أنه فر إلى هناك من تدمر، حيث اضطر للعمل في صفوف “داعش”.

وقال سعود، إن الإنجليز أشاروا إلى حاجتهم لمعلومات عن “المواقع الروسية الهامة في سوريا”، وخاصة عن كيفية حمايتها، لكي يصبح من الممكن لاحقا تنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

ووفقا له، كلف البريطانيون مرشدا سياحيا سابقا من تدمر، كان يعرف عدة لغات، بتولي قيادة مجموعة التجسس. وذكر أنه كان يعمل قبل بداية الحرب، في مصلحة التنظيفات في تدمر.

وبعد استيلاء مسلحي “داعش” على تدمر، أجبروا الجميع على التعاون مع التنظيم الإرهابي.

المصدر: تاس