نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية في تفكيك خلايا وشبكات إرهابية كانت تخطط لأشعال فتنة دموية خلال التظاهرات وسط بيروت
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جرينتش+2 05:42
هكذا تعاونت الاستخبارات البريطانية مع “الدواعش” للتجسس على الجيشين السوري والروسي في سوريا

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