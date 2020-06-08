نتنياهو (المراوغ والكذاب) يزعم انه لم يحصل على الضوء الأخضر من الادارة الامريكية للبدء بخطة الضم

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الامريكية لم تمنح إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بتطبيق سيادتها على مناطق من الضفة الغربية بما فيها منطقة “غور الأردن”.

وقال نتنياهو، خلال اجتماعه مع رؤساء المستوطنات، ان هناك خلافات في الرأي مع الامريكيين حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة.

وأوعلن ان المطلب الامريكي الوحيد من إسرائيل، بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين. موضحا ان الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية “ونحن لا نسميها بهذه التسمية”.

وأضاف رئيس الوزراء انه ينوي اشراك رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية في ترسم الخرائط، مؤكدا ان إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه الان.

ملاحظة: انتظروا منه غدا او بعد غد تصريحا مختلفا تماما!!!