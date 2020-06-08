صدور العدد الفصلي الـ 17 من مجلة «عود الند» الثقافية



لندن، 6/حزيران (يونيو) 2020: صدر العــدد الفصلي السابع عشر من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. يضم العدد قراءات في أعمال أدبية، ونصوصا إبداعية، وأخبارا عن إصدارات جديدة. حذّرت الافتتاحية من الاعتماد على موسوعة ويكيبيديا الرقمية كمرجع في البحوث لأن المعلومات المنشورة فيها يكتبها ويعدلها محررون مجهولون. جاء في الافتتاحية:

“المقلق أكثر بشأن موثوقية ويكيبيديا كمرجع الآراء والمعلومات المغرضة التي يضيفها أفراد مجهولون أو مؤسسات من خلال موظفين تكون مهمتهم فعلك ذلك. وهكذا يدخل شخص أو أكثر لتعديل صفحة متعلقة بشخصيات مناهضة للحروب أو ذات مواقف تقدمية لحذف معلومات وإضافة أخرى بغية تقويض مصداقية الشخصية والانتقاص من مكانتها”.

د مواهب إبرهيم شاركت في العدد بتحليل عتباتُ النَّصِ في رواية “تُرْجُمان الملك” للروائي السوداني، عمر فضل الله، قالت فيها: “أردف المؤلف هذه المقدمة بأخرى (…) وقدّم الراوي من خلال هذه المقدمة ملخصا كاملا للرواية. وفي رأيي الخاص أن الكاتب لو تجاوز هذه المقدمة لكان أفضل؛ وذلك لأن مقدمة الكاتب كانت كافية لا تحتاج إلى راوٍ أخر يبسط أحداث الرواية، ويترك للمتلقي حرية التناول والتأويل دون توجيه منه”.

د. يوسف الزدكي سلط الضوء على خطاب الإغراء وصناعة الوهم في الإعلام السمعي البصري، وجاء في مقالته: “أضحى إعلامنا المرئي والمسموع أكثر الوسائل المروجة لخطاب جذاب في ظاهره، زائف في جوهره، إذ لم تعد ظاهرة المسابقات من اختصاص الشركات الكبرى، ذات الاستراتيجية التسويقية التواقة للربح، وغزو الأسواق، وتصريف المنتوج البائر، بل أضحت وسائل الإعلام طرفا حيويا في ترويج أسطورة الفوز والدخول في لعبة تجارية الفائز فيها معلوم ومحدد سلفا”.

قدمت وهيبة قوية قراءة في كتاب “خربصات في أدب الرّحلة” للكاتبة التونسية صفيّة ﭬـمّ بن عبد الجليل. وشارك محسن الزيتوني بقرءاة في قصيدة عنوانها “غرق” للشاعر المغربي، منير بولعيش. وفي العدد أيضا نصوص لكل من نازك ضمرة وفنار عبد الغني ويوسف بونيني وزكي شيرخان. وثمة مقتطف من كتاب “من الحزب إللى السجن” للمناضل الأردني القومي الراحل، ضافي الجمعاني. وفي العدد خبر عن صدور كتاب “الجذور والتراب” للمناضل الفلسطيني، محمد أبو ميزر (أبو حاتم).

تجدر الإشارة إلى أنه بصدور العدد الفصلي السابع عشر (صيف 2020) تكون “عود الند” بدأت عامها الخامس عشر من النشر الثقافي الراقي. وتم الاحتفاء بهذه المناسبة بتوفير نسخة رقمية من كتاب “المجلات الثقافية الرقمية: تجربة عود الند، 2006-2019” للتحميل كهدية حتى منتصف حزيران (يونيو). ورافق ذلك نشر فصول من الكتاب نفسه في قسم مستقل، ولكنه متزامن مع العدد الجديد. غلاف العدد للفنان الفرنسي الراحل بول غوغان.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.

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