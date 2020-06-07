وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء 21 حالة، مقابل تسجيل 13 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 808

عمان 7 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الأحد، منها 12 حالة غير محليّة، وحالة واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808.

وتوزعت الحالات الثلاث عشرة الجديدة، وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 7 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم قادم عبر حدود جابر؛ منهم أردني واحد، و6 من جنسيّات أخرى وتمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر وتحديدا من باكستان، وحالة في محافظة العاصمة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.

كما سُجِّلت 21 حالة شفاء توزعت كما يلي: 15 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وأشار الموجز إلى إجراء 4223 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 222 ألفا و 128 فحصا.

كما أشار إلى استقبال 346 أردنيّاً قدموا اليوم من جمهوريّة مصر العربيّة عبر ميناء نويبع، وتمّ نقلهم إلى مواقع الحجر العام في البحر الميّت، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطّة عودة الأردنيين في الخارج.

وبحسب الموجز الإعلامي يمكن الاطلاع على خطة فتح القطاعات، ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا من خلال الرابط الآتي: https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen.

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