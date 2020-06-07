كتلة هوائية حارة اليوم الاحد وانخفاض قليل غدا

تتأثر المملكة اليوم الأحد بكتلة هوائية حارة مرافقة لمنخفض سطحي حراري، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم غد الاثنين، وتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، في حين تبقى الأجواء حارة نسبيا الثلاثاء في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، بحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 36 – 20، وفي الأغوار الشمالية 39 – 22، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.