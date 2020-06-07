حزب الحركة القومية بالاردن ينعي المجاهد رمضان شلح

نعى حزب الحركة القومية بالاردن المجاهد المرحوم رمضان شلح، الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الذي انتقل الى جوار ربه ليلة امس.

وجاء في بيان اصدره الحزب اليوم بهذه المناسبة الحزينة ما يلي..

رحل عن دنيانا في الأمس قائدٌ مقاومٌ، وقامةٌ شامخةٌ من قمم العزة والمجابهة والتصدي للمشروع الصهيوأمريكي، ونحن إذ نعزي أنفسنا فنحن نعزي الأمة العربية والإسلامية لرحيل القائد الشجاع الدكتور رمضان عبد الله شلح الذي قضى حياته في صفوف التصدي والمقاومة والكفاح.

لقد خسرت فلسطين والوطن العربي والإسلامي قائداً فذاً مثقفاً مخلصاً لفلسطين قضية الأمة المركزية، قائداً كبيراً لا يمكن تعويضه .

انه طاهرً القلب، نظيفً الكفً واللسان، لم يبحث عن منصبٍ ولا سلطةٍ ولا جاهٍ ولا مال .. يحملُ في قلبه إيماناً لا يتزعزع بحتمية الإنتصار مهما تعقدت الظروف، وثباتاً كالجبال، وصدقاً مثل دعوة المظلوم.

رحمة الله على روحك أيها القائد .. لك أنت تنكس الأعلام ومن أجلك يبكي الرجال، ويليق بامثالك المجد لذكراهم.

وداعاً أبا عبد الله… المجد لذكراك.زالمجد والخلود للشهداء الأبرار

وعاشت أمتنا العربية حرة مستقلة… عاشت فلسطين حرة عربية

حزب الحركة القومية

عمان

2020/06/07