حركة الجهاد الاسلامي تنعي قائدها السابق رمضان شلح وتعلن دفن جثمانه في مقبرة مخيم اليرموك بدمشق/ فيديو

غزة – فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ليلة امس السبت، الاخ القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبدالله شلح “أبو عبدالله”، الامين العام السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد مرض عضّال.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها :”إذ ننعي للشعب الفلسطيني وفاة القائد الكبير د. رمضان شلح الذي نذكر تاريخه وجهاده منذُ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الشجاعة وقيادته للحركة بكل فخرً اعتزاز لأكثر من عشرون عامًا”.

وأضافت الحركة، أن الامين العام د. رمضان شلح كان فارس الموقف ورجل المقاومة، وانه يوم حزين وثقيل على القلب، إذ نودع رجلاً كبيراً وقائداً مميزًا حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية.

وأكدت أن الدكتور شلح، لم يتردد يوماً في الدفاع عن فلسطين، وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وعهد فلسطين والقدس وعهد الاسلام، وعهد العروبة.

وتعهدت الحركة بأنها ستبقى على عهد أمينها رمضان شلح، وأنها ستكمل المسيرة إن شاء الله حتى النصر وحتى فلسطين حرة.

يشار إلى أن شلح من مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، وتولى منصب الأمين العام للحركة عام 1995 بعد استشهاد قائدها فتحي الشقاقي، واستمر في تحمله مسؤولية الأمانة العامة للحركة حتى العام 2018.

كما نعى رئيس السلطة محمود عباس مساء اامس السبت، االدكتور شلح، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ62 عامًا.

وقال عباس: “إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة”، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها،أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد ، أن القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح “ابو عبد الله” الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان علماً من أعلام فلسطين وقادتها الاوفياء الذين لن ينساهم التاريخ.

وتقدمت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان تعزية، بخالص التعازي و أصدق مشاعر المواساة من الأمة الإسلامية و شعبنا الفلسطيني المرابط و رفاق الدرب في قيادة وكوادر وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة شلح الكرام بوفاة : القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح “ابو عبد الله” الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن د. شلح ارتقى بعد سجل حافل من التضحيات في ميادين الجهاد والمقاومة، وكان علماَ من اعلام فلسطين وقادتها الاوفياء الذين لن ينساهم التاريخ، وكان صادحا بالحق متمسكا بالثوابت وحصنا للمقاومة ، مدافعا عن القضية ، مرعباً للأعداء

وقالت الفصائل في بيانها:” لقد رحل اليوم عنا قائدا من قادة المقاومة المخلصين ؛ مضى ثابتا على طريق الشهداء ، نحسبه عند الله من الشهداء”

وأضافت:” نسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى.. وأن يلهم أمتنا وشعبنا و أهله وذويه و أخوة الدرب في حركة الجهاد الإسلامي الصبر والسلوان”.

هذا وقد دعت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لأداء صلاة الغائب على المرحوم شلح في المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن موعد صلاة الغائب على الدكتور شلح ستكون الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الاحد حيث ستلقى الفصائل الفلسطينية كلمات النعي داخل المسجد.

وأشارت إلى أن بعد الانتهاء من نعي الفصائل للدكتور شلح، ستنطلق مسيرة جماهيرية حاشدة إلى مكان العزاء المقرر اقامته في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

ولفتت الحركة إلى أن بيت عزاء د. رمضان شلح سيقام في ساحة الكتيبة حتى الساعة الـ10 ليلًا بعد العشاء.

وقد أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، اسماعيل السنداوي، أن عملية دفن الدكتور رمضان عبدالله شلح ستتم في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، بجوار رفيق دربه المؤسس فتحي الشقاقي “أبو ابراهيم”.

وقالت مصادر فلسطينية، ان ذلك جاء بناء على طلب زوجته وأبنائه، بعد ان اعلنت الجهاد أن عملية الدفن ستتم في قطاع غزة، بعد موافقة مصر لنقل الجثمان من دمشق الى القاهرة.

ومن جهتها، أكدت حركة الجهاد في بيان صحفي دفن جثمان القائد شلح في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق.

وقد شكرت حركة الجهاد، مصر الشقيقة التي وافقت على نقل الجثمان الطاهر الى قطاع غزة، كما شكرت الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على جهودهما في هذا الاطار وتضامنهما. والشكر موصول لكل ابناء شعبنا في الداخل والشتات ولجماهير امتنا وقواها كافة التي وقفت مساندة معنا في هذا المصاب الجلل.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن الراحل الدكتور رمضان شلح، قاد حركة الجهاد الإسلامي على مدى اكثر من 20 عاماً، وكان رجل الكلمة وفارس الموقف ورجل المقاومة والجهاد ورجل فلسطين، موضحا أن هذه اللحظات التي نودع فيها قائدا كبيرا ورمزا من رموز الشعب الفلسطيني ، صعبة وثقيلة.

وأكد القائد النخالة، في كلمة له خلال تشييع جثمان الأمين العام الراحل، بمسجد الأكرم في دمشق، اليوم الأحد، أن حركة الجهاد قد تطورت وتضاعفت قوتها في ظل قيادة الدكتور رمضان شلح.

ووصف القائد النخالة، الفقيد شلح بالهامة العالية والراية المميزة في مسيرة النضال الفلسطيني، مبينا أنه ترك بصمة واضحة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومسيرة الشعب الفلسطيني باتجاه القدس وباتجاه فلسطين.

وأضاف متحدثا عن مناقب الراحل الدكتور رمضان شلح: إنه القائد الرمز، عرفته منذ عام 1985 خطيبا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك وبالتحديد في آخر جمعة من رمضان، وكان حاضراً قائد مسيرتنا الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، وقدمة للخطابة منذ ذلك اليوم، هذا هو الدكتور رمضان فارس الجهاد وقائد المقاومة وقائد هذه المسيرة ورمز جهادنا”.

وتابع القائد النخالة بالقول: نقف اليوم نودع هذه القامة الكبيرة وفي القلب حزن كبير ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وختم بالقول: سلاما لروحك أيها القائد الكبير سلاماً أخي الحبيب أبا عبدالله، عهدي لك ولكل المجاهدين أن تستمر مسيرة الجهاد والمقاومة نحو فلسطين ونحو القدس، النصر لشعبنا والنصر لمقاومتنا”.

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