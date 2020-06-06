مبادرة ولدت ميتة.. بنود اتفاق القاهرة بين السيسي وحفتر وصالح

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 795
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