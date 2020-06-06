الصيف يدق الابواب.. امتداد مرتفع جوي اليوم وأجواء حارة عموما

ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية اليوم، وتسود أجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء غدا حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، بينما تنخفض درجات الحرارة الاثنين مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 20، وفي مرتفعات الشراة 34 – 19، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 22، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25، والأغوار الجنوبية 41 – 28، والبحر الميت 40 – 29، وخليج العقبة 39 – 29 درجة مئوية. — (بترا)

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