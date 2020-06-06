في خضم حرب استنزاف صامتة.. مقتل جندي تركي وإصابة آخر في إدلب امس الجمعة (دون اعلان) وآكار يهرع لتفقد قواته
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جرينتش+2 01:30
الإعلامي والكاتب الفلسطيني الراحل جاك خزمو كما عرفته

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