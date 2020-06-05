وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 19 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 784

عمان 5 حزيران(بترا) – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 إصابة جديدة (غير محلية) بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 784 حالة.

وقد توزعت الحالات الـ 19 الجديدة، وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 16 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم عبر حدود جابر؛ منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وحالة لمواطن قادم من الخارج في أحد فنادق الحجر وتحديدا من دولة قطر، وحالتان من جنسيّة عربيّة قادمتان إلى الأردن من اليمن.

كما سُجِّلت 5 حالات شفاء توزعت كما يلي: حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالتان في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالتان في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 3414 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 213 ألفا و815 فحصاً.

ولفت إلى أنه اعتباراً من يوم غدٍ السبت، سيبدأ تنفيذ خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي ستسمح بحريّة أكبر للحركة مع وجود بعض الاستثناءات، في ظل الوصول إلى مستوى “معتدل الخطورة” المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة، والذي يتمّ اعتماده في حال تسجيل أقلّ من (10) إصابات محليّة لمدّة سبعة أيّام متتالية، أو في حال كانت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لحالات محلية ما بين 5ر0 بالمئة – 1 بالمئة، ويمكن الاطلاع على الخطة من خلال الرابط الآتي: https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen .

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