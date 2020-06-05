رحيل جاك خزمو مؤسس مجلة البيادر

انتقل الى رحمته تعالى، اليوم الجمعة، في مدينة القدس المحتلة الزميل الصحفي جاك خزمو، مؤسس مجلة “البيادر السياسي”، ورئيس تحريرها، بعد صراع طويل مع المرض.

وقد نعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ممثلة بنقيبها ناصر أبو بكر وأمانتها العامة ومجلسها الإداري، الصحفي خزمو.

وقالت النقابة، في بيان صدر عنها، “عرفنا الأستاذ جاك خزمو، منذ انطلاق البيادر الأدبي عام 1976 ومن ثم البيادر السياسي عام 1981، إنسانا ووطنيا، مخلصا لوطنه وقضيته، دافع عن قضايا وهموم شعبه، وتعرض خلال مسيرته الإعلامية الطويلة التي امتدت لعدة عقود إلى الكثير من المضايقات والاضطهادات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبقي صامدا في مدينته القدس مدافعا عنها، رافضا كل أساليب التهجير والتطفيش التي استخدمها الاحتلال بحقه وبحق أبناء شعبه.