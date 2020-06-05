وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 19 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 784
أهم العناوين
جرينتش+2 08:53
تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي.. عالم الاجتماع النرويجي “يوهان جالتونغ” يتوقع انهيار الامبراطورية الأمريكية هذا العام/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني