“المطران الفدائي”.. فيلم تاريخي بوثائق نادرة للمخرج الفلسطيني رامي السعيد عن حياة المطران هيلاريون كبوجي/ فيديو

في ذكرى النكسة لا نذرف دموع الحسرة والانكسار، بل نراهن على صحوة امتنا العربية العريقة، ونستدعي معاني التضحية والشجاعة والصمود، ونستحضر نموذجا من نماذج البطولة والفداء العربي سبق ان جسّده مطران سوري على ارضٍ فلسطينية، واثبت ان الدين لله والوطن العربي للجميع ومن مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية اهل فلسطين وحدهم.

هذا فيلم وثائقي مدة 25 دقيقة، من انتاج بيت الذاكرة الفلسطينية والنادي العربي الفلسطيني، واخرج رامي السعيد، وهو يسرد سيرة المطران هيلاريون كبوجي النضالية، مع وثائق نادرة جدا جدا من محاكمته واعتقاله وغيرهما.

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