وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 19 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 784
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بعد عفو السيسي عنه.. القضاء المصري يعيد “محسن السكري” قاتل سوزان تميم الى السجن بتهمة جديدة

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