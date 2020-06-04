السفارة الاردنية بواشنطن تدعو الأردنيين للاتصال بها لاي امر طارئ وللتقيد بتعليمات وتحذيرات السلطات الأمريكية

عمان 4 حزيران(بترا)- دعت السفارة الأردنية في واشنطن المواطنين الأردنيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى التقيد بتعليمات و تحذيرات وتوجيهات السلطات المحلية الأمريكية.

وطلبت السفارة من ابناء الجالية الأردنية، في بيان اليوم الخميس، الاتصال على الارقام التالية في حالة الطوارئ :خلال ساعات الدوام 2029662664 و 2029662861 ، والخط الساخن: 2022949522 و2027402533، ومركز الاتصال الوطني: 2025164355، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين: 0096265735160 .

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