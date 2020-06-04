الطيران الحربي السوري يشن سلسلة من الغارات المركزة على تجمعات (الحزب الإسلامي التركستاني) في ريف حماة ويدمر آلياته ومقراته
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أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت

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