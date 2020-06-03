وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 757 اصابة

عمان 3 حزيران (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 757 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالتين الجديدتين توزعتا على النحو الآتي: حالة لأردني قادم من روسيا، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، وتمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجلت 12 حالة شفاء توزعت كما يلي: 6 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالتان في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و4 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت الموجز إلى إجراء 5495 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 204374 فحصاً.

وبحسب الموجز، فإن يوم الجمعة المقبل، الموافق للخامس من حزيران، سيشهد حظر تجوّل شامل، مع السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام ما بين السّاعة 11:00 صباحاً – 2:00 من بعد الظهر.

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