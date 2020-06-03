النكسه.. عيد الخونة و الشامتين

وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 757 اصابة
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