البنتاغون يدفع بـ 1600 عنصر من الجيش لمواجهة المحتجين الذين يحاصرون البيت الابيض في واشنطن ويطالبون ترامب بـــــــالرحيــــل
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جرينتش+2 11:08
البنتاغون يدفع بـ 1600 عنصر من الجيش لمواجهة المحتجين الذين يحاصرون البيت الابيض في واشنطن ويطالبون ترامب بـــــــالرحيــــل

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