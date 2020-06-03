اخماد حريق أتى على 147 دونما في احراش منطقة جرش

اخمدت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة جرش اليوم الأربعاء حريقا اتى على 147 دونما.

واشارت مصادر في المديرية لوكالة (بترا) إلى ان الحريق الذي شب في منطقتي برما والنبي هود، ألحق اضرارا بالأشجار الحرجية، داعية المواطنين إلى عدم اشعال النيران أو رمي اعقاب السجائر قرب المناطق الحرجية والاعشاب الجافة؛ تلافيا لحدوث الحرائق التي تسبب تقليص الرقعة الخضراء.

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