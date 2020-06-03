وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 12 حالة، مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 757 اصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:19
اخماد حريق أتى على 147 دونما في احراش منطقة جرش

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني