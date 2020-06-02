وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 14 حالة، مقابل تسجيل 9 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 755 اصابة

عمان 2 حزيران (بترا) – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 755 إصابة.

وتوزعت الحالات التسع الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: حالتان من موظفي أحد الفنادق المخصّصة للحجر، و3 حالات لأردنيين قادميـن من الخارج وتحديدا من دول (روسيا، والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وقطر)، و 4 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و3 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجلت 14 حالة شفاء توزعت كما يلي: 12 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و حالتان في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وأشار الموجز إلى إجراء 5819 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 198 ألفا و 879 فحصاً.

وجددت الحكومة التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة في ظلّ التوسّع بفتح القطاعات والتوجّه للسماح لمعظمها بالعمل؛ الأمر الذي يتطلّب التزام الجميع بإجراءات الوقاية، محذرة من عدم الالتزام الذي قد يؤدّي إلى تسجيل إصابات جديدة يصعب السيطرة عليها – لا قدّر الله – وعندها قد تلجأ إلى فرض إجراءات مشدّدة مجدّداً.

ولفت الموجز الإعلامي إلى أن عدد مستخدمي تطبيق “أمان” بلغ منذ إطلاقه، قرابة ربع مليون مواطن في المملكة، وهو يعد بذلك من أكثر التطبيقات الإلكترونيّة انتشاراً لتتبع المخالطين.

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