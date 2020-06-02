وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 14 حالة، مقابل تسجيل 9 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 755 اصابة
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جرينتش+2 10:27
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 14 حالة، مقابل تسجيل 9 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 755 اصابة

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