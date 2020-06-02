بعد توقفها منذ منتصف آذار.. الصحف الأردنية تستأنف الصدور ورقياً

استأنفت معظم الصحف اليومية، اليوم الثلاثاء، الصدور ورقياً والبدء بعمليات الطباعة والتوزيع، بعد توقفها عن الصدور والاكتفاء بطبعة إلكترونية منذ 17 آذار الماضي؛ تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومنذ العام 1921 بدأت الصحافة الأردنية بالطباعة، ولم تتوقف إلا في ظل أزمة كورونا، وذلك بموجب أمر دفاع صدر ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا لمنع انتشار الفيروس القاتل في الأردن,

وأكد رؤساء تحرير الصحف اليومية، أن إيقاف التوزيع والطباعة لم يمنعهم من مواصلة العمل ومتابعة قضايا الوطن وهموم المواطن، وإيصال المعلومات للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وعبر الوسائل التقنية المختلفة.

وقال نقيب الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة الرأي (التي لم تصدر اليوم) الزميل راكان السعايدة، إنه تم التوافق على استئناف النشر اعتبارا من اليوم الثلاثاء لجميع الصحف، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، وستتوقف الطباعة والنشر يومي الجمعة والسبت، وذلك لأسباب الحظر الشامل، مضيفاً أن الرأي قد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية المطلوبة من قبل الناقلين والمطبعة والعاملين.