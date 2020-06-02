بدء الحجز لرحلات المرحلة الثالثة لإعادة الطلبة وباقي الأردنيين

أعلنت إدارة خلية أزمة كورونا، أن الحجز على رحلات الملكية الأردنية ضمن المرحلة الثالثة لإعادة الطبة ومن تقطعت بهم السبل ومن فقدوا وظائفهم يبدأ اليوم.

وقال مدير خلية إدارة أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، إن الحجز قد بدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد الفراية في تصريح سابق إن الرحلات ستبدأ للقدوم للأردن في 6 حزيران/ يونيو، وتستمر حتى 9 من الشهر نفسه.

وأشار إلى أن الرحلات المتوقعة للمرحلة الثالثة من الخطة تشمل الكويت ومسقط والبحرين وأبو ظبي ودبي والرياض وأرمينيا والسودان ومصر وتركيا وشيكاغو ومونتريال وقطر وإسطنبول والقاهرة.

وذكر أن “منطقة البحر الميت والكرفانات خالية، وتم تطهيرها وتعقيمها للمرحلة الجديدة، ومن المتوقع أن تستوعب 3500-4000 شخص”.