إندونيسيا تعلق فريضة الحج هذا العام بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا، بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية.

وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وعلقت السلطات السعودية الحج والعمرة لحين إشعار آخر.

وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي “فخر الرازي” إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس “كورونا” واستمرار القيود على السفر.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90% منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

وسجلت إندونيسيا نحو 27 ألف إصابة بفيروس “كورونا” بينها أكثر من 1600 وفاة.