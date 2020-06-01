182 ألف مستفيد.. “الضمان” تتوسع بالشرائح المستفيدة من برنامج مساند 2

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن تعديل شروط الاستفادة من برنامج مساند 2 الذي يتيح صرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل، من خلال تخفيض الحد الأدنى للرصيد الذي يسمح بالصرف منه إلى 90 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً.

وبحسب بيان صحفي من المؤسسة، فإن برنامج مساند 2 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020 يتضمن نافذة لصرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل للمؤمن عليهم عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل بنسبة 60 بالمئة وبحد أقصى 450 ديناراً.

وأضافت المؤسسة أن ما يقارب من 182 ألف مؤمن عليه سيستفيد من هذا القرار، مبينةً أن قرارها يأتي لتمكين المؤمن عليهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة والتسهيل عليهم والتخفيف من التزاماتهم المالية خلال الأزمة الراهنة.

وأشارت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه الذي يرغب بالاستفادة من هذا البرنامج، يتوجب عليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والتسجيل في الخدمة الإلكترونية والتقدم بطلب للاستفادة من هذا البرنامج.

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