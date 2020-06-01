حكايات الزمن الجميل.. عبد الوهاب يهدي نجاة الصغيرة اغنية ثم يسحبها

غنت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة عددا من الأغانى لحنها لها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كماغنى الموسيقار الكبير بنفسه عددا من الأغانى التى لحنها وغناها مطربون آخرون، ومنها “هان الود، من غير ليه، وغيرها”.

وكان من بين الأغانى التى لحنها وغناها محمد عبدالوهاب أغنية “كل ده كان ليه”، التى غنتها نجاة، فى عقد الخمسينات، وكان لهذه الأغنية قصة روتها الفنانة الكبيرة فى حوار صحفى نشر بمجلة الكواكب عام 1957.

ويبدو أن نجاة الصغيرة وقتها غضبت من موسيقار الأجيال بسبب هذه الأغنية، فعندما سألها محرر الكواكب خلال الحوار عن قصة الأغنية التى غناها عبدالوهاب فى إذاعة مصر بينما غنتها نجاة وسجلتها لاذاعة سوريا، قالت الفنانة الكبيرة: “قدم لى عبدالوهاب هذه الأغنية كهدية منه، وبعد أن سجلتها لإذاعة مصر سافرت إلى سوريا وهناك سجلتها للإذاعة السورية”.

وتابعت: “فوجئت بالاستماع إليها وأنا هناك يغنيها عبدالوهاب بنفسه فى الإذاعة المصرية، ولما عدت لم أفاتحه فى الأمر واعتبرته كأن لم يكن”.

وأوضحت نجاة الصغيرة قائلة: “واحد قدم هدية لواحد ورجع اخدها تانى، هو حر، حد شريكه، ولكنى ندمت لأننى لم أشتر منه اللحن”.

وكانت وقتها هذه الأغنية أول لحن تغنيه نجاة لموسيقار الأجيال، وحين سألها محرر الكواكب: “ألم تغن لعبد الوهاب مرة أخرى ؟”، أجابت: “لم أغن لعبدالوهاب أبداً، وأنا لا أعتبر أغنية “كل ده كان ليه” من أغنياتى رغم أنها لا تزال تذاع فى إذاعة سوريا”.

ولكن دوام حال من المحال، فقد غنت بعدها نجاة الصغيرة عدداً من الأغانى التي لحنها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ومنها: الوطن الأكبر، إلا انت، القريب منك بعيد، ساكن قصادى، أسألك الرحيلا، وغيرها.