الجامعة الأردنية تصدر توضيحا حول تصريحات رئيسها عن دوام الموظفين

أصدرت الجامعة الأردنية توضيحا لمجموعة من النقاط التي تطرق لها رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة في لقاء له عبر أثير إذاعة الجامعة الأردنية أمس.

وفيما يلي التوضيح:

أولا: أكد الرئيس أن الجامعة ملتزمة بالتشريعات الصادرة عن الحكومة في هذه المرحلة.

ثانيا: قال القضاة على الموظف الالتحاق بعمله إذا قررت الجامعة ضرورة التزامه بالدوام وحسب التشريعات النافذة.

ثالثا : أوضح الرئيس خلال لقائه أن النقطتين (الأولى والثانية) تنطبقان على:

– الموظف الذي يسكن داخل محافظة العاصمة عمّان.

– الموظف الذي يسكن خارج محافظة العاصمة ويحمل تصريحا؛ خاصة أن قسما منهم يسكن في مكان أقرب إلى الجامعة من أولئك الذين مكان سكنهم داخل محافظة العاصمة.

رابعا: لفت الرئيس إلى أنه ليس من واجب الجامعة أن تؤمن للموظف وسيلة نقل؛ لأنها تدفع له علاوة لقاء تنقله، وهنا أشار الرئيس إلى عبارة “دبّر حالك”.

خامسا: صرّح القضاة أن الجامعة تحاول توفير حافلات وحسب الشروط الصحية في حالات خاصة التي تتطلب توفير النقل لبعض الموظفين.

سادسا: أكد القضاة أن الجامعة ستطبق التشريعات النافذة بخصوص دوام الموظفين.

إلى ذلك، عبّرت الجامعة عن استيائها من محاولة تشويه تصريح الرئيس بذكر عبارة “دبّر حالك” التي جاءت في سياق ما ورد في النقطة الرابعة؛ مشددة أنها لا تتضمن الإساءة.

هذا وقد عبر الرئيس عن امتنانه الدائم وشكره العميق لأسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مقدرًا حرصهم على تأدية واجباتهم تجاه جامعتهم التي تعتز بهم وتفتخر بجهودهم وتكبر بهم، خاصة الذين بقوا على رأس عملهم منذ تعليق الدوام.