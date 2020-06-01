“التربية” تمنع إنهاء عقد المعلم بالمدرسة الخاصة قبل نفاد مدته



عمان الاول من حزيران (بترا)-موسى خليفات-أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، فايز المعاريف، عدم جواز انهاء عقد المعلم في المدارس الخاصة قبل انتهاء مدة العقد الموقع بين المدرسة والمعلم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية اليوم الاثنين: إن عقد العمل الموحد الموقع من وزارة العمل ونقابة اصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، هو المظلة التي تنظم عمل المعلمين في المدارس الخاصة.

وبين المعاريف ان تاريخ بدء عمل المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة وتاريخ انتهائه محدد بموجب العقد الموحد، مؤكدا أن أي إنهاء لخدمات المعلم او اجباره على تقدم الاستقالة قبل نفاد مدة العقد يعد مخالفة يحاسب عليها القانون وعلى المعلم المتضرر التقدم بشكوى في هذه الحالة لوزارة العمل.

وأوضح أن مسألة تجديد العقد بين المعلم والمؤسسة التعليمية الخاصة مرهون بموافقة الطرفين، ولا يمكن اجبار المؤسسة على تجديد العقد.

وقال إن 165 مؤسسة تعليمية خاصة وروضة تقدمت للوزارة لجهة الاستفادة من التسهيلات الماليّة التي يقدّمها البنك المركزي، وفق الشروط التي أقرتها الحكومة لهذه الغاية.

وقال إن 47 مدرسة استفادت من التسهيلات ودفعت رواتب المعلمين فيها عن أشهر نيسان وأيار وحزيران، فيما لا زالت معاملات بقية المدارس تحت الإجراء في البنوك.

وأكد المعاريف، انه لم يتم رفض اي طلب تقدم للوزارة للاستفادة من التسهيلات المالية، في الوقت الذي ما زال فيه تقديم الطلبات مفتوحا للمدارس الراغبة.

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