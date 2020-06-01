وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 13 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 746 اصابة
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جرينتش+2 11:14
الباريسيون يتنفسون الصعداء بعد إعادة فتح الحدائق العامة والمساحات الخضراء

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