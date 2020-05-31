"فلويد" على طريق "بوعزيزي" في تحويل موته الى شرارة انطلاق "للربيع الامريكي"الهادف لكنس العنصرية البيضاء ورمزها القبيح ترامب/ فيديو
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وسط التكبيرات والهتافات.. اليوم أول صلاة فجر في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه 69 يوماً بسبب الكورونا

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