وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 739 اصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:12
وزارة التربية تباشر استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني